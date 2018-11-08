08.11.2018 12:12

Неравнодушные соседи спасли жизнь погорелице (ФОТО)

Неисправная электрическая проводка уничтожила дом и едва не привела к трагедии.



://kharkiv.dsns.gov.ua

7 ноября в 20:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме на Харьковщине в Великобурлукском районе, село Домашнее, ул. Молочная, 13

На место происшествия немедленно отправилось районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧНС. По прибытию на место вызова было установлено, что неравнодушные соседи, стали свидетелями происшествия, успели вытащить через окно из задымленной комнаты хозяйку горящего домовладения, 1951 года рождения.

Спасенная получила лишь незначительные ожоги левой ступни и от дальнейшей госпитализации отказалась.

На момент прибытия спасателей дом уже горел по всей площади в 120 кв.м. Его крыша начала разрушаться. Локализовать пожар пожарным удалось в 21:40, а полностью ликвидировать - только в 03:35. По предварительным данным ее причиной стало короткое замыкание электрической сети.