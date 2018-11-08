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08.11.2018  12:21   

Один из пострадавших в харьковском ДТП отказался от претензий к Зайцевой

В судебных материалах содержится заявление одного из пострадавших об отказе от иска к Зайцевой, сообщил адвокат.


Фото: sq.com.ua

Один из пострадавших в резонансном ДТП в Харькове отказался от претензий к Елене Зайцевой. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает УНН с ссылкой на слова адвоката Зайцевой Евгения Мельниченко.

"Один из пострадавших полностью отказался от претензий и гражданского иска к Зайцевой. В материалах дела это есть", – отметил Мельниченко.

Вместе с тем он отказался называть фамилию пострадавшего, пояснив, что "нужно спрашивать согласия самого потерпевшего на это".

Накануне суд оставил под арестом Зайцеву и Дронова до 5 января 2019 года.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации. Участника аварии – Елена Зайцева и Геннадий Дронов – находятся в СИЗО.

Источник:   УНН
 Тэги:  дтп, харьков, сумская, зайцева, суд, адвокат, претензии
 
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