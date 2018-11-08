Сбежавшие братья-разбойники жили в лесу, прятались от копов и грабили людей

Теперь бандиты-гастролеры, которых взяли в их полуразрушенном доме, будут ждать суда под стражей
Как сообщает Прокуратура, Изюмский городской суд поддержал ее позицию, избрав для двух братьев, подозреваемых в ряде грабежей и разбое (ч. 2 ст. 186 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как рассказал руководитель Изюмской местной прокуратуры Станислав Гальченко, ранее судимые мужчины в возрасте 28 и 29 лет приехали в Изюм из Донецкой области.
По данным следствия, в Донецкой области братья совершили ряд преступлений. «Специализировались» преимущественно на разбоях и грабежах. В Харьковскую область приехали, чтобы спрятаться от правоохранителей.
Подозреваемые поселились в заброшенном доме неподалеку от леса, некоторое время жили, сбывая награбленное ранее.
А когда средства закончились, снова вернулись к преступной деятельности.
Только за неделю в Изюме они успели ограбить двух человек.
Еще на одну женщину злоумышленники напали на темной безлюдной улице и забрали у нее сумку с личными вещами.
Подозреваемых задержали в их лесном доме.
У мужчин нашли и изъяли имущество потерпевших.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Проверяется причастность братьев к другим преступлениям на территории Украины.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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