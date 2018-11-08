08.11.2018 12:49

Сбежавшие братья-разбойники жили в лесу, прятались от копов и грабили людей

Теперь бандиты-гастролеры, которых взяли в их полуразрушенном доме, будут ждать суда под стражей



facebook.com

Как сообщает Прокуратура, Изюмский городской суд поддержал ее позицию, избрав для двух братьев, подозреваемых в ряде грабежей и разбое (ч. 2 ст. 186 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал руководитель Изюмской местной прокуратуры Станислав Гальченко, ранее судимые мужчины в возрасте 28 и 29 лет приехали в Изюм из Донецкой области.

По данным следствия, в Донецкой области братья совершили ряд преступлений. «Специализировались» преимущественно на разбоях и грабежах. В Харьковскую область приехали, чтобы спрятаться от правоохранителей.



Подозреваемые поселились в заброшенном доме неподалеку от леса, некоторое время жили, сбывая награбленное ранее.

А когда средства закончились, снова вернулись к преступной деятельности.

Только за неделю в Изюме они успели ограбить двух человек.

Еще на одну женщину злоумышленники напали на темной безлюдной улице и забрали у нее сумку с личными вещами.



Подозреваемых задержали в их лесном доме.

У мужчин нашли и изъяли имущество потерпевших.



Сейчас досудебное расследование продолжается.

Проверяется причастность братьев к другим преступлениям на территории Украины.