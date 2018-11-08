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08.11.2018  12:49   

Сбежавшие братья-разбойники жили в лесу, прятались от копов и грабили людей

Теперь бандиты-гастролеры, которых взяли в их полуразрушенном доме, будут ждать суда под стражей


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Как сообщает Прокуратура, Изюмский городской суд поддержал ее позицию, избрав для двух братьев, подозреваемых в ряде грабежей и разбое (ч. 2 ст. 186 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал руководитель Изюмской местной прокуратуры Станислав Гальченко, ранее судимые мужчины в возрасте 28 и 29 лет приехали в Изюм из Донецкой области. 

По данным следствия, в Донецкой области братья совершили ряд преступлений.  «Специализировались» преимущественно на разбоях и грабежах.  В Харьковскую область приехали, чтобы спрятаться от правоохранителей.
 
Подозреваемые поселились в заброшенном доме неподалеку от леса, некоторое время жили, сбывая награбленное ранее. 

А когда средства закончились, снова вернулись к преступной деятельности. 

Только за неделю в Изюме они успели ограбить двух человек. 

Еще на одну женщину злоумышленники напали на темной безлюдной улице и забрали у нее сумку с личными вещами.
 
Подозреваемых задержали в их лесном доме. 

У мужчин нашли и изъяли имущество потерпевших.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. 

Проверяется причастность братьев к другим преступлениям на территории Украины.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  братья грабили, прятались, харьков
 
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