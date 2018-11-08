08.11.2018 13:37

Полиция задержала мужчину, который летом отбирал мобильные телефоны

Задержанный обоснованно подозревается в совершении двух уголовных преступлений.



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Заявления от пострадавших поступили в Основянский отдел полиции в июне и сентябре.

Граждане отметили, что неизвестный завладел их мобильными телефонами и деньгами. Одному из пострадавших также были нанесены телесные повреждения.



Во время отработки территории района оперативники Основянского отдела полиции задержали 32-летнего мужчину, причастного к совершению уголовных преступлений.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Сейчас злоумышленник находится под стражей.