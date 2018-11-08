Полиция задержала мужчину, который летом отбирал мобильные телефоны

Задержанный обоснованно подозревается в совершении двух уголовных преступлений.
Заявления от пострадавших поступили в Основянский отдел полиции в июне и сентябре.
Граждане отметили, что неизвестный завладел их мобильными телефонами и деньгами. Одному из пострадавших также были нанесены телесные повреждения.
Во время отработки территории района оперативники Основянского отдела полиции задержали 32-летнего мужчину, причастного к совершению уголовных преступлений.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Сейчас злоумышленник находится под стражей.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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