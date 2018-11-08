На Салтовке задержали прохожего с наркотой

У парня обнаружили пять пакетиков с «травкой».
Вечером 7 ноября на улице Акадeмика Павлова патрульніе обратили внимание на прохожего. Парень при виде правоохранителей занервничал и попілятся избежать встречи.
Патрульные остановили мужину и при поверхностном осмотре обнаружили 5 пакeтикив с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.
Всего за прошедшие сутки харьковские патрульные зафиксировали 7 случаев выявления наркотичских веществ у граждан.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
влажн.:
давл.:
ветер: