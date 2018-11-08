08.11.2018 14:00

На Салтовке задержали прохожего с наркотой

У парня обнаружили пять пакетиков с «травкой».



// Патрульная полиция

Вечером 7 ноября на улице Акадeмика Павлова патрульніе обратили внимание на прохожего. Парень при виде правоохранителей занервничал и попілятся избежать встречи.



Патрульные остановили мужину и при поверхностном осмотре обнаружили 5 пакeтикив с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.



Всего за прошедшие сутки харьковские патрульные зафиксировали 7 случаев выявления наркотичских веществ у граждан.