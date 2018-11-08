Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке задержали прохожего с наркотой
08.11.2018  14:00   

На Салтовке задержали прохожего с наркотой

У парня обнаружили пять пакетиков с «травкой».


// Патрульная полиция

Вечером 7 ноября на улице Акадeмика Павлова патрульніе обратили внимание на прохожего. Парень при виде правоохранителей занервничал и попілятся избежать встречи.

Патрульные остановили мужину и при поверхностном осмотре обнаружили 5 пакeтикив с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.

Всего за прошедшие сутки харьковские патрульные зафиксировали 7 случаев выявления наркотичских веществ у граждан.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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