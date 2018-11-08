Странная смерть малышки под Харьковом заинтересовала полицию

Вероятно, трехлетнего ребенка замучили, избивая.
Как сообщает NewsRoom, 24 сентября в полицию обратилась женщина 1988 года рождения и рассказала, что ее дочь неожиданно начала кашлять и потеряла сознание, после чего скончалась.
Тело ребенка направили на экспертизу в Купянскую больницу. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "несчастный случай".
Медики выявили у девочки многочисленные телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, ссадины на носу, щеке и на губах, синяки на подбородке, голове, правой ключице, груди, животе и руках.
Причиной смерти малышки стало кровоизлияние с отеком головного мозга, которые вероятно привели к возврату пищи из желудка в дыхательные пути.
В связи с этим правоохранители сменили квалификацию случившегося с "несчастного случая" на "умышленное убийство ребенка".
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