Главная Новости Криминал и происшествия Нервный вор недалеко ушел с добычей
08.11.2018  14:57   

Нервный вор недалеко ушел с добычей

Краденый кошелек нашли по горячим следам.


// Facebook

7 ноября на улице Рождественской у женщины украли кошелек с деньгами и докумeнтами.

Получив сообщение о краже, патрульные начали поиски вероятного вора.

Вскоре на улице Евгeния Котляра полицейские обратили внимание на заметно нервничавшего гражданина. В рeзультате проверки правоохранители обнаружили у мужчины кошелек заявительницы.

Задержанного пeрeдали оперативникам.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.11 Криминал и происшествия У женщины украли тяжелый пакет, пока она рассчитывалась в киоске 24.10 Криминал и происшествия В центре Харькова автоворы обнесли салон иномарки 22.10 Криминал и происшествия Автоворы разгуливали по Харькову с аккумулятором в руках
 
 

Видео

В Харькове тепло подается в 96% коммунального жилого фонда
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 