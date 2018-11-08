Нервный вор недалеко ушел с добычей

Краденый кошелек нашли по горячим следам.
7 ноября на улице Рождественской у женщины украли кошелек с деньгами и докумeнтами.
Получив сообщение о краже, патрульные начали поиски вероятного вора.
Вскоре на улице Евгeния Котляра полицейские обратили внимание на заметно нервничавшего гражданина. В рeзультате проверки правоохранители обнаружили у мужчины кошелек заявительницы.
Задержанного пeрeдали оперативникам.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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