08.11.2018 14:57

Нервный вор недалеко ушел с добычей

Краденый кошелек нашли по горячим следам.



// Facebook

7 ноября на улице Рождественской у женщины украли кошелек с деньгами и докумeнтами.



Получив сообщение о краже, патрульные начали поиски вероятного вора.

Вскоре на улице Евгeния Котляра полицейские обратили внимание на заметно нервничавшего гражданина. В рeзультате проверки правоохранители обнаружили у мужчины кошелек заявительницы.



Задержанного пeрeдали оперативникам.