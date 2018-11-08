Осужденную Качановки и ее возлюбленного лишили веселой травки (ФОТО)

Наркотики обнаружили сотрудники женской колонии.
Как сообщает Криминально-исполнителmная служба 7 ноября 2018, сотрудниками Качановской колонии № 54 была пресечена попытка доставки запрещенных предметов на ее территорию.
При досмотре гражданина В., который прибыл на долгосрочное свидание к осужденной В., в нижнем белье был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с таблетками белого цвета и наркотичнеским веществом зеленого цвета.
По факту изъятия вещества сотрудниками учреждения были составлены соответствующие материалы и сообщено в Слободское отделение полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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