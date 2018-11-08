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08.11.2018  14:49   

Осужденную Качановки и ее возлюбленного лишили веселой травки (ФОТО)

Наркотики обнаружили сотрудники женской колонии.


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Как сообщает Криминально-исполнителmная служба 7 ноября 2018, сотрудниками Качановской  колонии № 54 была пресечена попытка доставки запрещенных предметов на ее территорию.

При досмотре гражданина В., который прибыл на долгосрочное свидание к осужденной В., в нижнем белье был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с таблетками белого цвета и наркотичнеским веществом зеленого цвета.

По факту изъятия вещества сотрудниками учреждения были составлены соответствующие материалы и сообщено в Слободское отделение полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Тэги:  тюрьма, котрабанда наркотиков, харьков
 
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