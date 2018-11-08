Мошенник арендовал автомобиль и... продал его

Аферист загремел в тюрьму на семь лет.
Как сообщает Depo, об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда от 5 ноября.
По данным суда, ранее судимый мужчина в июне 2017 нашел в газете объявление о том, что человек сдает в аренду автомобиль, который принадлежит его матери. Злоумышленник позвонил по указанному телефону и назначил встречу.
В указанное время мужчины встретились возле станции метро "Алексеевская" и договорились о стоимости аренды - 145 грн в сутки. Пострадавший передал злоумышленнику автомобиль и договорился о встречу 27 июня для передачи денег.
Однако вор, не собираясь возвращать авто, продал его, чем нанес жертве ущерб на 55,7 тыс. грн.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. При этом суд присоединил к новому наказанию неотбытой части по предыдущему приговору и окончательно приговорил нарушителя к семи годам заключения.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
влажн.:
давл.:
ветер: