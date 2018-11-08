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08.11.2018  16:41   

Мошенник арендовал автомобиль и... продал его

Аферист загремел в тюрьму на семь лет.


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Как сообщает Depo, об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда от 5 ноября.

По данным суда, ранее судимый мужчина в июне 2017 нашел в газете объявление о том, что человек сдает в аренду автомобиль, который принадлежит его матери.  Злоумышленник позвонил по указанному телефону и назначил встречу.

В указанное время мужчины встретились возле станции метро "Алексеевская" и договорились о стоимости аренды - 145 грн в сутки.  Пострадавший передал злоумышленнику автомобиль и договорился о встречу 27 июня для передачи денег.

Однако вор, не собираясь возвращать авто, продал его, чем нанес жертве ущерб на 55,7 тыс. грн.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.1 ст.  289 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.  При этом суд присоединил к новому наказанию неотбытой части по предыдущему приговору и окончательно приговорил нарушителя к семи годам заключения.

Источник:   Depo
 Тэги:  мошенник, аферист продал чужую машину, харьков
 
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