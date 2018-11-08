Кто-то стал очень богатым и очень пьяным: угнана дорогая машина с алкоголем и солидной суммой денег

В Харькове у мужчины украли внедорожник
Как сообщает NewsRoom, преступление произошло в Основянском районе города.
В полицию обратился местный житель с заявлением о том, что в период между 19:00 6 ноября и 04:00 7 ноября неизвестные похитили с парковки его Toyota Land Cruiser 200.
По словам потерпевшего, в салоне транспортного средства находились его документы, телефон Vertu, деньги (40 тысяч гривен и $500), пистолет для отстрела резиновых пуль, бутылка шампанского, три бутылки коньяка, а также четыре блока сигарет "Арарат".
В данный момент правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
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