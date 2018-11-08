Харьковчанина, который через кафе торговал «паленкой», осудили через год после задержания

Червонозаводской суд 8 ноября назначил ему штраф за незаконное изготовление «алкогольных напитков»
По данным суда, в ноябре 2017 года обвиняемый, находясь в Харькове, приобрел с целью сбыта у неустановленного лица незаконно изготовленные алкогольные напитки без марок акцизного налога.
В частности, мужчина купил одну пятилитровую бутылку и 52 поллитровые бутылки с «алкоголем». Среди напитков были поддельные водка известных марок, настойка, коньяк и виски.
Товар мужчина хранил в кафе на улице Вернадского возле станции метро «Проспект Гагарина», пока его не изъяли правоохранители.
На суде мужчина заявил, что взял кафе в субаренду, а «алкоголь» планировал продавать.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
влажн.:
давл.:
ветер: