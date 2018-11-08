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08.11.2018  17:35   

Харьковчанина, который через кафе торговал «паленкой», осудили через год после задержания

Червонозаводской суд 8 ноября назначил ему штраф за незаконное изготовление «алкогольных напитков»


Фото: wordpress.com

По данным суда, в ноябре 2017 года обвиняемый, находясь в Харькове, приобрел с целью сбыта у неустановленного лица незаконно изготовленные алкогольные напитки без марок акцизного налога.

В частности, мужчина купил одну пятилитровую бутылку и 52 поллитровые бутылки с «алкоголем». Среди напитков были поддельные водка известных марок, настойка, коньяк и виски.

Товар мужчина хранил в кафе на улице Вернадского возле станции метро «Проспект Гагарина», пока его не изъяли правоохранители.

На суде мужчина заявил, что взял кафе в субаренду, а «алкоголь» планировал продавать.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  поддельный, харьков, алкоголь, кафе, опасность, сбыт, напиток
 
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