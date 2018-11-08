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08.11.2018  17:49   

В Безлюдовке произошел масштабный пожар

Дым его был виден издалека.


Telegram-канал ХХ

Как сообщают соцсети и NR, сегодня, 8 ноября 2018 года в поселке Безлюдовка Харьковского района произошел пожар, дым от которого было видно в нескольких километрах от места происшествия.

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области подтвердили информацию об инциденте.

Сигнал о возгорании поступил спасателям на горячую линию в 14:48.

Пожар случился  на улице Победы, 64 в поселке Безлюдовка.

Прибывшие на место ЧП экипажи выяснили, что горит хозяйственная постройка, общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. В 16:30 пламя было локализовано.

Источник:   Telegram-канал ХХ, ГУ ГСЧС, NR
 Тэги:  чп, пожар, харьков, безлюдовка
 
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