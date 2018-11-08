В Безлюдовке произошел масштабный пожар

Дым его был виден издалека.
Как сообщают соцсети и NR, сегодня, 8 ноября 2018 года в поселке Безлюдовка Харьковского района произошел пожар, дым от которого было видно в нескольких километрах от места происшествия.
В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области подтвердили информацию об инциденте.
Сигнал о возгорании поступил спасателям на горячую линию в 14:48.
Пожар случился на улице Победы, 64 в поселке Безлюдовка.
Прибывшие на место ЧП экипажи выяснили, что горит хозяйственная постройка, общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. В 16:30 пламя было локализовано.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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