08.11.2018 17:49

В Безлюдовке произошел масштабный пожар

Дым его был виден издалека.



Telegram-канал ХХ

Как сообщают соцсети и NR, сегодня, 8 ноября 2018 года в поселке Безлюдовка Харьковского района произошел пожар, дым от которого было видно в нескольких километрах от места происшествия.

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области подтвердили информацию об инциденте.

Сигнал о возгорании поступил спасателям на горячую линию в 14:48.

Пожар случился на улице Победы, 64 в поселке Безлюдовка.

Прибывшие на место ЧП экипажи выяснили, что горит хозяйственная постройка, общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. В 16:30 пламя было локализовано.