08.11.2018 17:50

«Накопал» на 8 лет

Харьковская прокуратура утвердила обвинение подозреваемому в незаконной добыче песка на Безлюдовке



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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на руководителя Лозовской местной прокуратуры Игоря Белодида.

«Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый без каких-либо разрешительных документов занимался добычей кварцевого и карбонатного песка. В мае этого года он направил в месторождения 5 работников. Добыча ископаемых проводилось с нарушением правил безопасности. Во время проведения работ произошел обвал горной массы, которая присыпала 18-летнего юноши. В результате происшествия парень погиб на месте», - отметил Билодид.

Он добавил, что Близнюковский отдел Лозовской местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконной добыче полезных ископаемых, что привело к гибели людей (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.