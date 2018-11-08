08.11.2018 18:49

Виновнику ДТП, погубившему двух пешеходов, стало плохо в суде (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня Алексею Босенко избрали меру пресечения - под стражей на два месяца.



kharkov.comments.ua

Как сообщают Комментарии, водителя, который сбил насмерть двух мужчин в Солоницевке, привезли сегодня, 8 ноября, на заседание суда в инвалидной коляске. Об этом рассказали присутствующие на заседании.

Водителя зовут Алексей Босенко. Сегодня ему обещали избрать меру пресечения. Водителя сопровождала бригада медиков.

Как дополняет эту информацию МГ Объектив, в зале суда Алексею Босенко стало плохо. Мужчине вызвали скорую помощь.

Во время беседы с корреспондентом мужчина заявил, что чувствует себя плохо и это связано с его эмоциональным состоянием



Водителю Lexus объявлено о подозрении по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц".

Прокуратура настаивает, что подозреваемый может скрыться от следствия или воздействовать на свидетелей и потерпевших.



Поэтому в ходатайстве прокурора ставился вопрос об избрании меры пресечения водителю в виде содержания под стражей.



Киевский райсуд ходатайство удовлетворил.

Босенко будет находиться за решеткой два месяца.

Если мужчину признают виновным, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.