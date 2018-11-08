Главная Новости Криминал и происшествия Виновнику ДТП, погубившему двух пешеходов, стало плохо в суде (ФОТО, ВИДЕО)
08.11.2018  18:49   

Виновнику ДТП, погубившему двух пешеходов, стало плохо в суде (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня Алексею Босенко избрали меру пресечения - под стражей на два месяца.


kharkov.comments.ua

Как сообщают Комментарии, водителя, который сбил насмерть двух мужчин в Солоницевке, привезли сегодня, 8 ноября, на заседание суда в инвалидной коляске.  Об этом рассказали присутствующие на заседании.

Водителя зовут Алексей Босенко. Сегодня ему обещали избрать меру пресечения. Водителя сопровождала бригада медиков.

Как дополняет эту информацию МГ Объектив, в зале суда Алексею Босенко стало плохо. Мужчине вызвали скорую помощь.

Во время беседы с корреспондентом мужчина заявил, что чувствует себя плохо и это связано с его эмоциональным состоянием    
 
Водителю Lexus объявлено о подозрении по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц". 

Прокуратура настаивает, что подозреваемый может скрыться от следствия или воздействовать на свидетелей и потерпевших.

Поэтому в ходатайстве прокурора ставился вопрос об избрании меры пресечения водителю в виде содержания под стражей.

Киевский райсуд ходатайство удовлетворил. 

Босенко будет находиться за решеткой два месяца. 

Если мужчину признают виновным, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Источник:   Комментарии, МГ Объектив
 Тэги:  смертельное дтп, суд, харьков, погибли два человека
 
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