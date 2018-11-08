Виновнику ДТП, погубившему двух пешеходов, стало плохо в суде (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня Алексею Босенко избрали меру пресечения - под стражей на два месяца.
Как сообщают Комментарии, водителя, который сбил насмерть двух мужчин в Солоницевке, привезли сегодня, 8 ноября, на заседание суда в инвалидной коляске. Об этом рассказали присутствующие на заседании.
Водителя зовут Алексей Босенко. Сегодня ему обещали избрать меру пресечения. Водителя сопровождала бригада медиков.
Как дополняет эту информацию МГ Объектив, в зале суда Алексею Босенко стало плохо. Мужчине вызвали скорую помощь.
Во время беседы с корреспондентом мужчина заявил, что чувствует себя плохо и это связано с его эмоциональным состоянием
Водителю Lexus объявлено о подозрении по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц".
Прокуратура настаивает, что подозреваемый может скрыться от следствия или воздействовать на свидетелей и потерпевших.
Поэтому в ходатайстве прокурора ставился вопрос об избрании меры пресечения водителю в виде содержания под стражей.
Киевский райсуд ходатайство удовлетворил.
Босенко будет находиться за решеткой два месяца.
Если мужчину признают виновным, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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