Главная Новости Криминал и происшествия На Полтавском Шляхе легковушка врезалась в маршрутку: скорая увезла в больницу четырехлетнего ребенка
09.11.2018  08:11   

На Полтавском Шляхе легковушка врезалась в маршрутку: скорая увезла в больницу четырехлетнего ребенка

Авария произошла 8 ноября около 19.30 на улице Полтавский Шлях.


// Нацполиция

29-летний водитель «ВАЗ» столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате ДТП водителя ВАЗа и его 4-летнего пассажира доставили в больницу. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Состояние здоровья и травмы пострадавших уточняются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков, маршрутка, ребенок
 
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