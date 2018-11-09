На Полтавском Шляхе легковушка врезалась в маршрутку: скорая увезла в больницу четырехлетнего ребенка

Авария произошла 8 ноября около 19.30 на улице Полтавский Шлях.
29-летний водитель «ВАЗ» столкнулся с пассажирским автобусом.
В результате ДТП водителя ВАЗа и его 4-летнего пассажира доставили в больницу. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.
Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Состояние здоровья и травмы пострадавших уточняются.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
влажн.:
давл.:
ветер: