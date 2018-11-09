На Сумской столкнулись четыре автомобиля

Около двух часов дня 8 ноября на ул. Сумской, 77 произошло ДТП без пострадавших.
Участниками происшествия стали автомобили Lexus, Peugeot, Volkswagen и Nissan, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В результате происшествия никто не пострадал.
Матeриал на ДТП дальнейшем пeрeдадут в отдел розыска и дознания ДТП УПП в Харьковской области для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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