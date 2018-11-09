Главная Новости Криминал и происшествия На Сумской столкнулись четыре автомобиля
09.11.2018  08:47   

На Сумской столкнулись четыре автомобиля

Около двух часов дня 8 ноября на ул. Сумской, 77 произошло ДТП без пострадавших.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Lexus, Peugeot, Volkswagen и Nissan, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В результате происшествия никто не пострадал.

Матeриал на ДТП дальнейшем пeрeдадут в отдел розыска и дознания ДТП УПП в Харьковской области для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Тэги:  дтп, харьков
 
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