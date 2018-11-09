В Харькове пассажир разбил таксисту голову

Нападение произошло рано утром 7 ноября.
Около пяти часов утра полицейским Немышлянского района сообщили, что в медкомплекс обратился мужчина с ушибами и рассечением мягких тканей головы.
Пострадавшим оказался 42-летний таксист. Мужчина расказал, что на него напал клиент, которого он привез на улицу Солнечную. Пострадавший убежал от нападающего, оставив свою машину, после чего обратился к работникам медкомплекса, что находится неподалеку от места происшествия. Медики вызвали полицию и предоставили человеку помощь.
Злоумышленник пытался завладеть автомобилем таксиста, но не смог довести свой преступный умысел до конца.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность нападавшего. Им оказался 26-летний харьковчанин.
Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15 и ч. 3 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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