09.11.2018 09:05

В Харькове пассажир разбил таксисту голову

Нападение произошло рано утром 7 ноября.



// Нацполиция

Около пяти часов утра полицейским Немышлянского района сообщили, что в медкомплекс обратился мужчина с ушибами и рассечением мягких тканей головы.



Пострадавшим оказался 42-летний таксист. Мужчина расказал, что на него напал клиент, которого он привез на улицу Солнечную. Пострадавший убежал от нападающего, оставив свою машину, после чего обратился к работникам медкомплекса, что находится неподалеку от места происшествия. Медики вызвали полицию и предоставили человеку помощь.



Злоумышленник пытался завладеть автомобилем таксиста, но не смог довести свой преступный умысел до конца.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность нападавшего. Им оказался 26-летний харьковчанин.



Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15 и ч. 3 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.



Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.