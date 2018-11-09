На Алексеевке автомобиль снес ограждение (ФОТО)

Авария произошла утром 9 ноября на пр. Людвига Свободы.
Автомобиль Wolksvagen снес забор, отделяющий проезжую часть от тротуара, пишет Харьков транспортный.
Свидетели утверждают, что водитель покинул место ДТП.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
влажн.:
давл.:
ветер: