Главная Новости Криминал и происшествия На Алексеевке автомобиль снес ограждение (ФОТО)
09.11.2018  09:20   

На Алексеевке автомобиль снес ограждение (ФОТО)

Авария произошла утром 9 ноября на пр. Людвига Свободы.


// Facebook

Автомобиль Wolksvagen снес забор, отделяющий проезжую часть от тротуара, пишет Харьков транспортный.

Свидетели утверждают, что водитель покинул место ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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