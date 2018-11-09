09.11.2018 10:03

Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Солоницевке

Авария, в которой погибли два пешехода, произошла 5 ноября около 18.00.



// Нацполиция

В Нацпролиции напомнили, что ДТП произошло в районе дома № 196 по улице Сумской Путь в пгт Солоницевка Дергачевского района.

Водитель автомобиля Lexus совершил наезд на двух пешеходов. От полученных повреждений мужчины погибли.



«Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефону: 102, 057-705-93-60, 057-705-90-77 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22», – обращаются правоохранители.