Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Солоницевке

Авария, в которой погибли два пешехода, произошла 5 ноября около 18.00.
В Нацпролиции напомнили, что ДТП произошло в районе дома № 196 по улице Сумской Путь в пгт Солоницевка Дергачевского района.
Водитель автомобиля Lexus совершил наезд на двух пешеходов. От полученных повреждений мужчины погибли.
«Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефону: 102, 057-705-93-60, 057-705-90-77 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22», – обращаются правоохранители.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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