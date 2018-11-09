Под Харьковом снова активизировались «черные» лесорубы (ФОТО)

Своими действиями 26-летний рецидивист нанес лесному хозяйству материальный ущерб в размере почти 28 000 гривен.
6 ноября в дежурную часть Зачепиловского отделения полиции поступило сообщение от работника лесного хозяйства о том, что на территории села Залинейное неизвестный осуществляет незаконную порубку деревьев. По адресу полицейские задержали ранее судимого 26-летнего мужчины. Также на месте происшествия полицейские обнаружили бензопилу и 11 срубленных сосен.
Мужчина признался, что совершил преступление из корыстных побуждений.
Вещественные доказательства изъяты.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
влажн.:
давл.:
ветер: