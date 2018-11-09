Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом снова активизировались «черные» лесорубы (ФОТО)
09.11.2018  11:11   

Под Харьковом снова активизировались «черные» лесорубы (ФОТО)

Своими действиями 26-летний рецидивист нанес лесному хозяйству материальный ущерб в размере почти 28 000 гривен.


// facebook

6 ноября в дежурную часть Зачепиловского отделения полиции поступило сообщение от работника лесного хозяйства о том, что на территории села Залинейное неизвестный осуществляет незаконную порубку деревьев. По адресу полицейские задержали ранее судимого 26-летнего мужчины. Также на месте происшествия полицейские обнаружили бензопилу и 11 срубленных сосен.

Мужчина признался, что совершил преступление из корыстных побуждений.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  лесоруб, харьков, полиция, протокол, штраф
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.05 Власть «Чугуевский лесоруб» возместит более 40 тысяч гривен убытков 03.04 Власть Суд над лесорубом, который уничтожил деревьев почти на 100 тысяч (ФОТО) 06.03 Власть «Лесоруб» напилил деревьев на 60 тысяч гривен: прокуратура передала в суд дело
 
 

Видео

В горсовете прокомментировали ход отопительного сезона
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 