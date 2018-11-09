09.11.2018 11:58

Харьковские копы оперативно разыскали пропавшего подростка из пригорода, скрывавшегося у знакомого.

Сотрудники Липецкого отделения полиции вернули домой 15-летнего жителя поселка Липцы, который 7 ноября ушел из учебного заведения и пропал без вести.



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Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.

Сообщение об исчезновении несовершеннолетнего сына поступило от 39-летней женщины 8 ноября.

Получив информацию, работники полиции начали ряд оперативно-розыскных мероприятий. Вечером того же дня полицейские установили местонахождение парня. Он находился у знакомого в Харькове.

С подростком проведена профилактическая беседа, относительно его матери составлен административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.