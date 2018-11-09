Харьковские копы оперативно разыскали пропавшего подростка из пригорода, скрывавшегося у знакомого.

Сотрудники Липецкого отделения полиции вернули домой 15-летнего жителя поселка Липцы, который 7 ноября ушел из учебного заведения и пропал без вести.
Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.
Сообщение об исчезновении несовершеннолетнего сына поступило от 39-летней женщины 8 ноября.
Получив информацию, работники полиции начали ряд оперативно-розыскных мероприятий. Вечером того же дня полицейские установили местонахождение парня. Он находился у знакомого в Харькове.
С подростком проведена профилактическая беседа, относительно его матери составлен административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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