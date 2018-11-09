09.11.2018 13:14

Внук, забивший досмерти кирпичом свою бабушку из-за денег, сядет на 15 лет (ФОТО)

Парень требовал дать ему денег, а после отказа убил женщину.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура, приговором Чугуевского районного суда 22-летний мужчина признан виновным в совершении убийства, разбои, незаконном завладении транспортным средством и краже (п. 6 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 185).

Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, злоумышленника приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.



Напомним, что происшествие случилось в августе прошлого года в с. Андреевка Балаклейского района.



Осужденный ради денег убил свою бабушку. Мужчина несколько раз ударил 77-летнюю женщину кирпичом по голове, а когда она перестала дышать, обыскал ее дом. В доме бабушки «горе-внук» нашел только старенький мобильный телефон, который пытался продать, чтобы «заработать» на водку.



К дому умершей молодой человек вернулся уже ночью. Он еще раз обыскал дом и нашел чуть более 2 тыс. грн. сбережений, которые старушка тщательно спрятала. Однако и этого ему оказалось мало. Осужденный знал, что в гараже во дворе находится неисправный автомобиль его отца.



Злоумышленник на веревке отбуксирован машину в пункт приема металлолома, однако сдать машину не удалось.

На приемном пункте убийцу задержали правоохранители.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.