Внук, забивший досмерти кирпичом свою бабушку из-за денег, сядет на 15 лет (ФОТО)

Парень требовал дать ему денег, а после отказа убил женщину.
Как сообщает Прокуратура, приговором Чугуевского районного суда 22-летний мужчина признан виновным в совершении убийства, разбои, незаконном завладении транспортным средством и краже (п. 6 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 185).
Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, злоумышленника приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что происшествие случилось в августе прошлого года в с. Андреевка Балаклейского района.
Осужденный ради денег убил свою бабушку. Мужчина несколько раз ударил 77-летнюю женщину кирпичом по голове, а когда она перестала дышать, обыскал ее дом. В доме бабушки «горе-внук» нашел только старенький мобильный телефон, который пытался продать, чтобы «заработать» на водку.
К дому умершей молодой человек вернулся уже ночью. Он еще раз обыскал дом и нашел чуть более 2 тыс. грн. сбережений, которые старушка тщательно спрятала. Однако и этого ему оказалось мало. Осужденный знал, что в гараже во дворе находится неисправный автомобиль его отца.
Злоумышленник на веревке отбуксирован машину в пункт приема металлолома, однако сдать машину не удалось.
На приемном пункте убийцу задержали правоохранители.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
влажн.:
давл.:
ветер: