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09.11.2018  13:14   

Внук, забивший досмерти кирпичом свою бабушку из-за денег, сядет на 15 лет (ФОТО)

Парень требовал дать ему денег, а после отказа убил женщину.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура, приговором Чугуевского районного суда 22-летний мужчина признан виновным в совершении убийства, разбои, незаконном завладении транспортным средством и краже (п. 6 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 289, ч. 2  ст. 185).

Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, злоумышленника приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.
 
Напомним, что происшествие случилось в августе прошлого года в с.  Андреевка Балаклейского района.
 
Осужденный ради денег убил свою бабушку.  Мужчина несколько раз ударил 77-летнюю женщину кирпичом по голове, а когда она перестала дышать, обыскал ее дом.  В доме бабушки «горе-внук» нашел только старенький мобильный телефон, который пытался продать, чтобы «заработать» на водку.
 
 К дому умершей молодой человек вернулся уже ночью.  Он еще раз обыскал дом и нашел чуть более 2 тыс. грн.  сбережений, которые старушка тщательно спрятала.  Однако и этого ему оказалось мало.  Осужденный знал, что в гараже во дворе находится неисправный автомобиль его отца.
 
Злоумышленник на веревке отбуксирован машину в пункт приема металлолома, однако сдать машину не удалось. 

На приемном пункте убийцу задержали правоохранители.
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  внук убил бабушку, забил кирпичом, харьков
 
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