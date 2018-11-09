09.11.2018 14:58

Браконьер поймал золотого карася и 17 тысяч гривен штрафа (ФОТО)

Всего нарушитель поймал 53 кг рыбы - Харьковский рыбоохранный патруль



://darg.gov.ua

Восьмого ноября во время проведения рыбоохранной работы государственным инспектором Харьковского рыбоохранного патруля задокументировано грубое нарушение правил рыболовства.

Около 17 часов был обнаружен гражданина, который ловил рыбу запрещенными орудиями - сеткой из нити.

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, возле с. Подлиман Боровского района Харьковской области.

В результате, гражданину удалось выловить такое количество рыбы: щука - 49 шт., Линь - 5 шт., Серебряный карась - 1 шт. и карась золотой - 1 шт. Общий вес незаконно добытых биоресурсов составил 53 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству в результате нарушения, составляют 17 602 грн.

На мужчину составлен протокол об административном нарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.