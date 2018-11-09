Браконьер поймал золотого карася и 17 тысяч гривен штрафа (ФОТО)

Всего нарушитель поймал 53 кг рыбы - Харьковский рыбоохранный патруль
Восьмого ноября во время проведения рыбоохранной работы государственным инспектором Харьковского рыбоохранного патруля задокументировано грубое нарушение правил рыболовства.
Около 17 часов был обнаружен гражданина, который ловил рыбу запрещенными орудиями - сеткой из нити.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, возле с. Подлиман Боровского района Харьковской области.
В результате, гражданину удалось выловить такое количество рыбы: щука - 49 шт., Линь - 5 шт., Серебряный карась - 1 шт. и карась золотой - 1 шт. Общий вес незаконно добытых биоресурсов составил 53 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству в результате нарушения, составляют 17 602 грн.
На мужчину составлен протокол об административном нарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
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