Неадекватный старик вспылил и убил стулом старушку (ФОТО)

Конфликт между пожилыми людьми вылился в трагедию.
Как собщает ГУ Нацполоции, 8 ноября в дежурную часть Основянского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир района обнаружено тело пожилой женщины.
На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа подразделения.
В ходе проведения досудебного расследования полицейские установили, что накануне между мужем и женой произошел конфликт.
Во время ссоры злоумышленник схватил стул и нанес 79-летней женщине несколько ударов в область головы и туловища.
От полученных травм она скончалась.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, в настоящее время он находится под стражей.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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