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09.11.2018  16:20   

Неадекватный старик вспылил и убил стулом старушку (ФОТО)

Конфликт между пожилыми людьми вылился в трагедию.


hk.npu.gov.ua

Как собщает ГУ Нацполоции,  8 ноября в дежурную часть Основянского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир района обнаружено тело пожилой женщины.

На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа подразделения.

 В ходе проведения досудебного расследования полицейские установили, что накануне между мужем и женой произошел конфликт. 

Во время ссоры злоумышленник схватил стул и нанес 79-летней женщине несколько ударов в область головы и туловища. 

От полученных травм она скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. 

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, в настоящее время он находится под стражей.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  убил стулом, харьков
 
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