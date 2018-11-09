09.11.2018 16:20

Неадекватный старик вспылил и убил стулом старушку (ФОТО)

Конфликт между пожилыми людьми вылился в трагедию.



hk.npu.gov.ua

Как собщает ГУ Нацполоции, 8 ноября в дежурную часть Основянского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир района обнаружено тело пожилой женщины.



На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа подразделения.



В ходе проведения досудебного расследования полицейские установили, что накануне между мужем и женой произошел конфликт.

Во время ссоры злоумышленник схватил стул и нанес 79-летней женщине несколько ударов в область головы и туловища.

От полученных травм она скончалась.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, в настоящее время он находится под стражей.