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09.11.2018  16:30   

Рыбоохранные патрульные изъяли 14 запрещенных орудий лова на «Барабашово» (ФОТО)

По каждому из «орудий» инспекторы наложили штраф от 153 до 1700 грн.


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На водоемах Харькова и области с 1 ноября вступили в силу ограничительные меры, чтобы обеспечить рыбе нормальную зимовку.

Харьковским рыбоохранным патрулем с целью предупреждения нарушений правил рыболовства во время запрета на лов рыбы в зимовальных ямах проведена работа по предупреждению сбыта запрещенных орудий лова.

По результатам проведенных мероприятий на торговых площадках рынка Барабашово в ноябре обнаружено нескольких нарушителей. У них было изъято 14 запрещенных орудий лова.

В частности, шестого ноября патрульные разоблачили гражданина на рынке Барабашово, который торговал сетками из лески, в количестве 3 шт. и «экранами» (10 шт.).

На том же рынке было зафиксировано аналогичное нарушение. У мужчины изъято сеть из рыболовной лески.

По данным фактам составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Данная статья предусматривает наложение штрафа в размере от 153 до 1700 грн с конфискацией орудий, материалов и средств для их изготовления.

  

Источник:   Государственное Агентство рыбного хозяйства
 Тэги:  сетка, браконьер, харьков, барабашово, рыбалка, штраф
 
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