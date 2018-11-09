Рыбоохранные патрульные изъяли 14 запрещенных орудий лова на «Барабашово» (ФОТО)

По каждому из «орудий» инспекторы наложили штраф от 153 до 1700 грн.
На водоемах Харькова и области с 1 ноября вступили в силу ограничительные меры, чтобы обеспечить рыбе нормальную зимовку.
Харьковским рыбоохранным патрулем с целью предупреждения нарушений правил рыболовства во время запрета на лов рыбы в зимовальных ямах проведена работа по предупреждению сбыта запрещенных орудий лова.
По результатам проведенных мероприятий на торговых площадках рынка Барабашово в ноябре обнаружено нескольких нарушителей. У них было изъято 14 запрещенных орудий лова.
В частности, шестого ноября патрульные разоблачили гражданина на рынке Барабашово, который торговал сетками из лески, в количестве 3 шт. и «экранами» (10 шт.).
На том же рынке было зафиксировано аналогичное нарушение. У мужчины изъято сеть из рыболовной лески.
По данным фактам составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Данная статья предусматривает наложение штрафа в размере от 153 до 1700 грн с конфискацией орудий, материалов и средств для их изготовления.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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