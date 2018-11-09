Налетчики, ограбившие кассу, задержаны копами (ФОТО)

Сотрудники харьковской полиции оперативно задержали двух мужчин за совершение разбойного нападения.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 ноября двое злоумышленников зашли в кредитное учреждение и, угрожая кассиру ножом, завладели деньгами в сумме 2400 гривен. После этого нападавшие покинули место преступления.
В ходе проведенных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции установили личности правонарушителей. Ими оказались 31 и 38-летние мужчины, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
По данному факту следственным открыто уголовное производство ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Злоумышленникам сообщено о подозрении совершении уголовного преступления.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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