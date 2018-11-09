Главная Новости Криминал и происшествия Налетчики, ограбившие кассу, задержаны копами (ФОТО)
09.11.2018  17:49   

Налетчики, ограбившие кассу, задержаны копами (ФОТО)

Сотрудники харьковской полиции оперативно задержали двух мужчин за совершение разбойного нападения.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции,  8 ноября двое злоумышленников зашли в кредитное учреждение и, угрожая кассиру ножом, завладели деньгами в сумме 2400 гривен.  После этого нападавшие покинули место преступления.

 В ходе проведенных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции установили личности правонарушителей.  Ими оказались 31 и 38-летние мужчины, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

 По данному факту следственным открыто уголовное производство ч. 3 ст.  187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.  Злоумышленникам сообщено о подозрении совершении уголовного преступления.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  ограбление кассы, налет, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

20 тыс. приборов учета воды установили харьковчанам-льготникам в рамках программы городского головы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 