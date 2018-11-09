09.11.2018 17:49

Налетчики, ограбившие кассу, задержаны копами (ФОТО)

Сотрудники харьковской полиции оперативно задержали двух мужчин за совершение разбойного нападения.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 ноября двое злоумышленников зашли в кредитное учреждение и, угрожая кассиру ножом, завладели деньгами в сумме 2400 гривен. После этого нападавшие покинули место преступления.



В ходе проведенных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции установили личности правонарушителей. Ими оказались 31 и 38-летние мужчины, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.



По данному факту следственным открыто уголовное производство ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Злоумышленникам сообщено о подозрении совершении уголовного преступления.