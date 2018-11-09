В харьковской тюрьме прошли спортивные состязания (ФОТО)

В колонии № 43-й прошел турнир по армреслингу.
Как сообшает Криминально-исполнительная служба 8 ноября 2018 в Харьковской колонии № 43, в соответствии с планом физкультурно-оздоровительных мероприятий программы «Физкультура и спорт», осужденные приняли активное участие в соревнованиях по армреслингу.
Соревнования проводились по олимпийской системе, в которых приняли участие 23 осужденных.
Каждый из участников отстаивал победу, демонстрируя такие качества, как силу, ловкость и выносливость.
В финал соревнований вышли четверо осужденных. Победу одержал осужден Б.
Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, администрацией учреждения много внимания уделяется физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям среди осужденных, формированию у них здорового образа жизни.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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