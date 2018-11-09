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09.11.2018  18:49   

В харьковской тюрьме прошли спортивные состязания (ФОТО)

В колонии № 43-й прошел турнир по армреслингу.


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Как сообшает Криминально-исполнительная служба 8 ноября 2018 в Харьковской колонии № 43, в соответствии с планом физкультурно-оздоровительных мероприятий программы «Физкультура и спорт», осужденные приняли активное участие в соревнованиях по армреслингу.

Соревнования проводились по олимпийской системе, в которых приняли участие 23 осужденных. 

Каждый из участников отстаивал победу, демонстрируя такие качества, как силу, ловкость и выносливость. 

В финал соревнований вышли четверо осужденных.  Победу одержал осужден Б.

Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, администрацией учреждения много внимания уделяется физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям среди осужденных, формированию у них здорового образа жизни.

Тэги:  тюрьма, турнир по армреслингу, харьков
 
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