09.11.2018 18:49

В харьковской тюрьме прошли спортивные состязания (ФОТО)

В колонии № 43-й прошел турнир по армреслингу.



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Как сообшает Криминально-исполнительная служба 8 ноября 2018 в Харьковской колонии № 43, в соответствии с планом физкультурно-оздоровительных мероприятий программы «Физкультура и спорт», осужденные приняли активное участие в соревнованиях по армреслингу.



Соревнования проводились по олимпийской системе, в которых приняли участие 23 осужденных.

Каждый из участников отстаивал победу, демонстрируя такие качества, как силу, ловкость и выносливость.

В финал соревнований вышли четверо осужденных. Победу одержал осужден Б.



Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, администрацией учреждения много внимания уделяется физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям среди осужденных, формированию у них здорового образа жизни.