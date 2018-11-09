Стрельба и драка под Харьковом: у Ширяева появилась возможность выйти из тюрьмы

Оставленный под стражей Олег Ширяев может освободиться под залог в миллион гривен.
Как сообщает Mediaport, Киевский райсуд Харькова оставил экс-командира роты полиции «Схидный корпус» и экс-лидера одноимённой общественной организации Олега Ширяева под стражей до 12 декабря, но дал ему возможность внести залог.
Такое решение огласила по итогам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения судья Киевского районного суда Харькова Наталья Ефименко. Сумма залога — 1 миллион 4 тысячи 340 гривен.
«Следственный судья, с учётом обстоятельств уголовного правонарушения, имущественного и семейного положения подозреваемого, данных о его личности, наличия рисков [...], учитывая, что подозреваемый раньше к уголовной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, крепкие социальные связи, устанавливает залог. В то же время, изучение материалов ходатайства, обстоятельств совершения инкриминируемых Ширяеву правонарушений, устанавливает, что залог в размерах, определённых частью 5 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса, не может обеспечить исполнение Ширяевым, который подозревается в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, возложенных на него обязательств. Поэтому следственный судья устанавливает залог в размере, превышающем 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, достаточный для выполнения подозреваемым обязательств, предусмотренных УПК Украины. [...] в размере 570 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, в сумме 1 миллион 4 тысячи 340 гривен», — огласила судья Наталья Ефименко.
Если залог внесут, Ширяев два месяца обязан прибывать к следователю прокуратуры по первому вызову, не отлучаться из Харькова без разрешения следователя или суда, сообщать об изменении места жительства. Он также должен сдать в полицию загранпаспорт и другие документы, которые дают право на въезд и выезд из Украины.
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