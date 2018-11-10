В тройном ДТП пострадал водитель (ФОТО)

Столкновение произошло около шести часов вечера 9 ноября в переулке Лучистом, 29.
Участниками ДТП стали автомобилиRenault, Citroen и Volkswagen Transporter.
В результате аварии пострадал водитель Citroen. Бригада скорой госпитализировала его в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняет следственно-опeративная группа.
Сегодня есть все шансы переделать массу дел, но насколько они будут полезны – остается под вопросом. В целом же день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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