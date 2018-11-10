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10.11.2018  10:47   

В тройном ДТП пострадал водитель (ФОТО)

Столкновение произошло около шести часов вечера 9 ноября в переулке Лучистом, 29.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобилиRenault, Citroen и Volkswagen Transporter.

В результате аварии пострадал водитель Citroen. Бригада скорой госпитализировала его в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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