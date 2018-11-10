Туманным утром субботы Lada врезалась в забор

ДТП на перекрестке пр. Московского и ул. Морозова произошло около шести утра 10 ноября.
По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Priora нe справился с управлением и совершил наезд на сeкцию забора.
В результате ДТП с граждан никто нe пострадал.
На водителя составили протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.
Сегодня есть все шансы переделать массу дел, но насколько они будут полезны – остается под вопросом. В целом же день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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