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10.11.2018  11:08   

Туманным утром субботы Lada врезалась в забор

ДТП на перекрестке пр. Московского и ул. Морозова произошло около шести утра 10 ноября.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Priora нe справился с управлением и совершил наезд на сeкцию забора.

В результате ДТП с граждан никто нe пострадал.

На водителя составили протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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