Полицеский автомобиль «подбили» на Салтовке

Авария произошла около 11 часов утра 9 ноября на Салтовском шоссе, 41.
По предварительной информации, водитель автомобиля Geely не предоставил дорогу автомобилю Renault, который двигался с увимкнeнимы проблесковыми маячками, и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Geely полицeйские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
Сегодня есть все шансы переделать массу дел, но насколько они будут полезны – остается под вопросом. В целом же день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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