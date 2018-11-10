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10.11.2018  12:12   

Полицеский автомобиль «подбили» на Салтовке

Авария произошла около 11 часов утра 9 ноября на Салтовском шоссе, 41.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Geely не предоставил дорогу автомобилю Renault, который двигался с увимкнeнимы проблесковыми маячками, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Geely полицeйские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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