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10.11.2018  12:32   

Убийство школьницы в Покотиловке: полиция прочесывает два поселка

Всего в рамках досудебного расследования полицейскими планируется опросить более 16 000 человек, живущих в поселках Бабаи и Покотиловка.


// Город Х

В полиции сообщили промежуточные итоги работы следственно-оперативной группы, которая была создана и работает с первого дня убийства 15-й Алиса Онищук из пгт Бабаи, которая 2 ноября была изнасилована и убита по дороге в колледж в лесополосе в поселке Покотиловка.

На сегодняшний день уже собрано ряд вещественных доказательств и важных свидетельств, которые сейчас проходят тщательную проверку, отметил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

По словам замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, больше 300 человек уже допрошены, назначено свыше 20 экспертиз. 

«На сегодня установлено, что только в населённом пункте, рядом с которым нашли убитого ребёнка, проживает 11200 жителей. Необходимо зайти в каждую квартиру, дом и опросить каждого человека.Нужно зайти в каждую квартиру, дом и опросить каждого человека. И скажу откровенно, что не все хотят нам помогать по установлению убийцы», — написал Аброськин в Facebook.

Руководитель Нацполиции просит не препяттствовать работе правоохранителей.

«Все сотрудники полиции в составе сводной следственно-оперативной группы работают и в день, и ночью, без отдыха. Мы все поймем - если не найдем этого подонка в кратчайшие сроки, завтра может погибнуть следующий ребенок», – написал он.

Напомним, что  девушка пропала 2 ноября, а на следующий день было обнаружено ее тело. Девочка была изнасилована и задушена неизвестным. Опубликованы приметы и фоторобот предполагаемого убийцы. На вид подозреваемому 35-40 лет, рост около 187 сантиметров, худощавое телосложение. Мужчина также забрал рюкзак с личными вещами жертвы, сейчас портфель также пытаются найти. Идет расследование.Нацгвардия и полиция обыскивали лесопосадку, в которой произошло преступление.
 

Тэги:  убийство, школьница, полиция, харьков
 
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