10.11.2018 15:24

На Салтовке в пожаре погибла женщина-инвалид

Женщину обнаружили, когда огонь уже погас.



// ГСЧС

10 ноября на номер «101» поступило сообщение о случае пожара с летальным исходом.

Пожар произошел во флигеле на территории частного домовладения по ул. Академика Павлова, 285, где жила 76-летняя женщина-инвалид, которая не могла самостоятельно передвигаться. В результате пожара женщина погибла.

На момент обнаружения события родственниками погибшей огонь уже самоликвидировался из-за недостаточности кислорода.



Огнем повреждены только домашние вещи и межкомнатные двери на площади 1 кв.м.



Причина возникновения пожара выясняется.