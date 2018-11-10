На Салтовке в пожаре погибла женщина-инвалид

Женщину обнаружили, когда огонь уже погас.
10 ноября на номер «101» поступило сообщение о случае пожара с летальным исходом.
Пожар произошел во флигеле на территории частного домовладения по ул. Академика Павлова, 285, где жила 76-летняя женщина-инвалид, которая не могла самостоятельно передвигаться. В результате пожара женщина погибла.
На момент обнаружения события родственниками погибшей огонь уже самоликвидировался из-за недостаточности кислорода.
Огнем повреждены только домашние вещи и межкомнатные двери на площади 1 кв.м.
Причина возникновения пожара выясняется.
Сегодня есть все шансы переделать массу дел, но насколько они будут полезны – остается под вопросом. В целом же день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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