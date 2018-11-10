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10.11.2018  15:24   

На Салтовке в пожаре погибла женщина-инвалид

Женщину обнаружили, когда огонь уже погас.


// ГСЧС

10 ноября на номер «101» поступило сообщение о случае пожара с летальным исходом.

Пожар произошел во флигеле на территории частного домовладения по ул. Академика Павлова, 285, где жила 76-летняя женщина-инвалид, которая не могла самостоятельно передвигаться. В результате пожара женщина погибла.

На момент обнаружения события родственниками погибшей огонь уже самоликвидировался из-за недостаточности кислорода.

Огнем повреждены только домашние вещи и межкомнатные двери на площади 1 кв.м.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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