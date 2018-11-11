В Харьков контрабандой ввозили лекарства для онкобольных сомнительного качества

Сотрудники СБУ прекратили противоправную деятельность группировки, которая организовала контрабандный ввоз и нелегальный сбыт в Украине лекарственных средств сомнительного качества для онкобольных.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы наладили поставки из страны-агрессора крупных партий незарегистрированных в Украине медицинских препаратов для реализации онкобольным в Киеве, Днепре, Харькове, Хмельницком и Виннице. Товар поступал международными почтовыми отправлениями, «распространялся» при содействии врачей региональных онкологических диспансеров. Сотрудники СБ Украины установили, что фальсифицированные лекарства для нужд онкобольных также завозились злоумышленниками из Турции и Индии.
Перевозки препаратов осуществлялось с грубым нарушением условий хранения, что приводило к потере медикаментозного эффекта. По заключению профильных экспертов ввоз и сбыт в Украине этих лекарственных средств сомнительного качества представлял угрозу жизни и здоровью граждан.
Во время проведения санкционированных следственных действий у фигурантов дела в Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях правоохранители изъяли сотни упаковок незарегистрированных в Украине контрабандных лекарственных средств.
Следователями управления СБУ в Винницкой области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации противоправного механизма.
Сегодня есть все шансы переделать массу дел, но насколько они будут полезны – остается под вопросом. В целом же день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
влажн.:
давл.:
ветер: