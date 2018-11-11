11.11.2018 10:58

В Харьков контрабандой ввозили лекарства для онкобольных сомнительного качества

Сотрудники СБУ прекратили противоправную деятельность группировки, которая организовала контрабандный ввоз и нелегальный сбыт в Украине лекарственных средств сомнительного качества для онкобольных.



// СБУ

Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы наладили поставки из страны-агрессора крупных партий незарегистрированных в Украине медицинских препаратов для реализации онкобольным в Киеве, Днепре, Харькове, Хмельницком и Виннице. Товар поступал международными почтовыми отправлениями, «распространялся» при содействии врачей региональных онкологических диспансеров. Сотрудники СБ Украины установили, что фальсифицированные лекарства для нужд онкобольных также завозились злоумышленниками из Турции и Индии.



Перевозки препаратов осуществлялось с грубым нарушением условий хранения, что приводило к потере медикаментозного эффекта. По заключению профильных экспертов ввоз и сбыт в Украине этих лекарственных средств сомнительного качества представлял угрозу жизни и здоровью граждан.



Во время проведения санкционированных следственных действий у фигурантов дела в Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях правоохранители изъяли сотни упаковок незарегистрированных в Украине контрабандных лекарственных средств.



Следователями управления СБУ в Винницкой области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации противоправного механизма.