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11.11.2018  10:58   

В Харьков контрабандой ввозили лекарства для онкобольных сомнительного качества

Сотрудники СБУ прекратили противоправную деятельность группировки, которая организовала контрабандный ввоз и нелегальный сбыт в Украине лекарственных средств сомнительного качества для онкобольных.


// СБУ

Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы наладили поставки из страны-агрессора крупных партий незарегистрированных в Украине медицинских препаратов для реализации онкобольным в Киеве, Днепре, Харькове, Хмельницком и Виннице. Товар поступал международными почтовыми отправлениями, «распространялся» при содействии врачей региональных онкологических диспансеров. Сотрудники СБ Украины установили, что фальсифицированные лекарства для нужд онкобольных также завозились злоумышленниками из Турции и Индии.

Перевозки препаратов осуществлялось с грубым нарушением условий хранения, что приводило к потере медикаментозного эффекта. По заключению профильных экспертов ввоз и сбыт в Украине этих лекарственных средств сомнительного качества представлял угрозу жизни и здоровью граждан.

Во время проведения санкционированных следственных действий у фигурантов дела в Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях правоохранители изъяли сотни упаковок незарегистрированных в Украине контрабандных лекарственных средств.

Следователями управления СБУ в Винницкой области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации противоправного механизма.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, контрабанда, харьков
 
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