Поезд сбил насмерть мужчину, который сидел на рельсах

Событие произошло 9 ноября около 23:30 на платформе железнодорожной станции «Цуповка» в поселке Казачья Лопань Дергачевского района.
В дежурную часть районной полиции поступило сообщение о том, что поезд сообщением «Кривой Рог - Москва» совершил наезд на мужчину, который сидел на рельсах. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось - от полученных травм он погиб на месте.
Полицейские осмотрели место происшествия и установили личность погибшего. Им оказался 28-летний житель Дергачевского района.
Движение транспорта останавливался на один час.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Проверка продолжается.
Сегодня есть все шансы переделать массу дел, но насколько они будут полезны – остается под вопросом. В целом же день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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