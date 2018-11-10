Главная Новости Криминал и происшествия Поезд сбил насмерть мужчину, который сидел на рельсах
10.11.2018  17:22   

Поезд сбил насмерть мужчину, который сидел на рельсах

Событие произошло 9 ноября около 23:30 на платформе железнодорожной станции «Цуповка» в поселке Казачья Лопань Дергачевского района.


// Нацполиция

В дежурную часть районной полиции поступило сообщение о том, что поезд сообщением «Кривой Рог - Москва» совершил наезд на мужчину, который сидел на рельсах. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось - от полученных травм он погиб на месте.

Полицейские осмотрели место происшествия и установили личность погибшего. Им оказался 28-летний житель Дергачевского района.

Движение транспорта останавливался на один час.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Проверка продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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