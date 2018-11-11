На Одесской сбили пешехода

Наезд произошел 10 ноября около 14:30 на ул. Героев Сталинграда, 1а
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пешехода.
Бригада скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу пострадавшего пешехода до приезда полиции.
Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.
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Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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