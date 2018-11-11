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11.11.2018  11:50   

На Одесской сбили пешехода

Наезд произошел 10 ноября около 14:30 на ул. Героев Сталинграда, 1а


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По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пешехода.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу пострадавшего пешехода до приезда полиции.

Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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