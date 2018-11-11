Тройное ДТП на Московском: BMW перевернулся и сгорел

Столкновение произошло около девяти часов вечера 10 ноября на Московском проспекте, 191.
Участниками ДТП стали автомобили BMW, Skoda и Hyundai. В результате ДТП загорелся автомобиль BMW,.
Водитель BMW покинул место ДТП до приезда полиции.
Прожар потузили сотртдники ГСЧС.
Обстоятельства происшествия установит следствие.
Звезды склоняют к тому, чтобы забыть о шаблонах и рамках, творчески подходя к любому вопросу. Благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
влажн.:
давл.:
ветер: