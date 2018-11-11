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11.11.2018  10:57   

Тройное ДТП на Московском: BMW перевернулся и сгорел

Столкновение произошло около девяти часов вечера 10 ноября на Московском проспекте, 191.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили BMW, Skoda и Hyundai. В результате ДТП загорелся автомобиль BMW,.

Водитель BMW покинул место ДТП до приезда полиции.

Прожар потузили сотртдники ГСЧС.

Обстоятельства происшествия установит следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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