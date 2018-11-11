Тройное ДТП на Московском: BMW перевернулся и сгорел

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Гороскоп по знакам Зодиака на 11 ноября Звезды склоняют к тому, чтобы забыть о шаблонах и рамках, творчески подходя к любому вопросу. Благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко.

Прогноз погоды в Харькове на выходные Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.