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11.11.2018  15:28   

У харьковской семьи выдалась неспокойная ночь

В Киевском районе спасатели эвакуировали из горящего частного дома 4 человека.


// ГСЧС

Сообщение о пожаре в частном дом ена ул. Герасимовской, 32 поступило 10 ноября в 4:05.

На тушение выездали 2 пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах в составе 9 спасателей.

На момент их прибытия огнем была охвачена крыша, двери, перегородки, перекрытия и домашние вещи в доме на общей площади 70 кв.м.

Разведка установила, что внутри находились 4 человека. Их немедленно эвакуировали. Далее спасатели немедленно приняли меры по ликвидации огня. Двумя пожарными стволами они локализовали его в 4:27 и полностью ликвидировали в 6:15.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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