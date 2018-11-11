11.11.2018 15:28

У харьковской семьи выдалась неспокойная ночь

В Киевском районе спасатели эвакуировали из горящего частного дома 4 человека.



// ГСЧС

Сообщение о пожаре в частном дом ена ул. Герасимовской, 32 поступило 10 ноября в 4:05.



На тушение выездали 2 пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах в составе 9 спасателей.

На момент их прибытия огнем была охвачена крыша, двери, перегородки, перекрытия и домашние вещи в доме на общей площади 70 кв.м.

Разведка установила, что внутри находились 4 человека. Их немедленно эвакуировали. Далее спасатели немедленно приняли меры по ликвидации огня. Двумя пожарными стволами они локализовали его в 4:27 и полностью ликвидировали в 6:15.



Причина возникновения пожара выясняется.