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11.11.2018  12:41   

Ночью на Салтовке нашли труп мужчины

Признаков насильственной смерти на теле не было.


// Facebook

10 ноября около 23.50 в полицию сообщили, что на улице Амосова лежит мертвый мужчина.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Они установили, что умершему 79 лет. Предварительно, мужчине на улице внезапно стало плохо. Медики констатировали смерть мужчины.

Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Тэги:  труп, смерть, полиция, харьков
 
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