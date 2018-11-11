Ночью на Салтовке нашли труп мужчины

Признаков насильственной смерти на теле не было.
10 ноября около 23.50 в полицию сообщили, что на улице Амосова лежит мертвый мужчина.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Они установили, что умершему 79 лет. Предварительно, мужчине на улице внезапно стало плохо. Медики констатировали смерть мужчины.
Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
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Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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