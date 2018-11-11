11.11.2018 12:41

Ночью на Салтовке нашли труп мужчины

Признаков насильственной смерти на теле не было.



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10 ноября около 23.50 в полицию сообщили, что на улице Амосова лежит мертвый мужчина.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Они установили, что умершему 79 лет. Предварительно, мужчине на улице внезапно стало плохо. Медики констатировали смерть мужчины.

Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.