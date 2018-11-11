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11.11.2018  14:02   

Неизвестную женщину сбил КамАЗ, пострадавшая в реанимации

Наезд произошел 10 ноября в 15.00 на пешеходном переходе на площади Защитников Украины.


// Нацполиция

50-летний водитель автомобиля «Камаз» совершил наезд на пешехода, женщину в возрасте около 40 лет.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства ДТП и личность потерпевшей устанавливают полицейские.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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