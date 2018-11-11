Неизвестную женщину сбил КамАЗ, пострадавшая в реанимации

Наезд произошел 10 ноября в 15.00 на пешеходном переходе на площади Защитников Украины.
50-летний водитель автомобиля «Камаз» совершил наезд на пешехода, женщину в возрасте около 40 лет.
Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.
Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства ДТП и личность потерпевшей устанавливают полицейские.
Звезды склоняют к тому, чтобы забыть о шаблонах и рамках, творчески подходя к любому вопросу. Благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
влажн.:
давл.:
ветер: