Главная Новости Криминал и происшествия Машина врезалась в столб, девушка погибла: ночные покатушки подростков закончились трагически
11.11.2018  14:07   

Машина врезалась в столб, девушка погибла: ночные покатушки подростков закончились трагически

В полночь 11 ноября в городе Купянск 17-летний водитель автомобиля «Volkswagen» превысил скорость движения и допустил столкновение с электроопорой.


// Нацполиция

В результате произошло опрокидывание авто. В салоне иномарки, кроме водителя, находились еще двое пассажиров - 16-летние парень и девушка. От полученных травм девушка погибла на месте. Ребята получили незначительные повреждения.

Предварительно установлено, что автомобиль парень взял у отца без разрешения. Водительского удостоверения у него не было.

Сейчас следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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