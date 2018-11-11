11.11.2018 14:07

Машина врезалась в столб, девушка погибла: ночные покатушки подростков закончились трагически

В полночь 11 ноября в городе Купянск 17-летний водитель автомобиля «Volkswagen» превысил скорость движения и допустил столкновение с электроопорой.



// Нацполиция

В результате произошло опрокидывание авто. В салоне иномарки, кроме водителя, находились еще двое пассажиров - 16-летние парень и девушка. От полученных травм девушка погибла на месте. Ребята получили незначительные повреждения.



Предварительно установлено, что автомобиль парень взял у отца без разрешения. Водительского удостоверения у него не было.



Сейчас следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.