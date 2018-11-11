Машина врезалась в столб, девушка погибла: ночные покатушки подростков закончились трагически

В полночь 11 ноября в городе Купянск 17-летний водитель автомобиля «Volkswagen» превысил скорость движения и допустил столкновение с электроопорой.
В результате произошло опрокидывание авто. В салоне иномарки, кроме водителя, находились еще двое пассажиров - 16-летние парень и девушка. От полученных травм девушка погибла на месте. Ребята получили незначительные повреждения.
Предварительно установлено, что автомобиль парень взял у отца без разрешения. Водительского удостоверения у него не было.
Сейчас следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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