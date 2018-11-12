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12.11.2018  09:20   

На проспекте Гагарина не разминулись два авто

Пострадавших в результате дорожной аварии в Харькове нет


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 11 ноября около 13:20 на проспекте Гагарина, 30 произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Renault патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  авария, дтп, харьков, полиция, протокол, пострадавший, renault.
 
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