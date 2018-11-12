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12.11.2018  09:40   

Полиция просит помощи в расследовании худиганского «огнестрела» на выходных

Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства нанесения мужчине телесных повреждений


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По данным полиции, 10 ноября около 19:30 двое неизвестных на улице Семинарской нанесли телесные повреждения с применением оружия 30-летнему харьковчанину. Пострадавший был доставлен в больницу

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет заключения.

Приметы злоумышленников: рост мужчин примерно 170-175 см, были одеты в темную одежду. Свидетелей или очевидцев данного происшествия правоохранители просят обращаться в полицию по телефону "102" или другим удобным способом.

Источник:   ГУ НП Украины в Харьковской области.
 Тэги:  полиция, харьков, оружие, семинарская, хулиганство
 
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