12.11.2018 09:40

Полиция просит помощи в расследовании худиганского «огнестрела» на выходных

Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства нанесения мужчине телесных повреждений



// facebook

По данным полиции, 10 ноября около 19:30 двое неизвестных на улице Семинарской нанесли телесные повреждения с применением оружия 30-летнему харьковчанину. Пострадавший был доставлен в больницу

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет заключения.

Приметы злоумышленников: рост мужчин примерно 170-175 см, были одеты в темную одежду. Свидетелей или очевидцев данного происшествия правоохранители просят обращаться в полицию по телефону "102" или другим удобным способом.