12.11.2018 10:52

В Харькове будут судить патрульных, которые отобрали у мужчины авто по схеме «двойника»

Патрульные шантажом отобрали у мужчины авто и разобрали его на запчасти



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По данным силового ведомства, прокуратура направила в Дзержинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении двух сотрудников полиции.

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, 24-летнему временно исполняющему обязянности командира патрульной роты инкриминируется превышение служебных полномочий, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 УК Украины), его 29-летней коллеге - пособничество в совершении преступления (ч. 5 ст.27 ч . 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый узнал, что у его соседа авто «двойник». Марка машины, цвет и номерные знаки совпадали с другим автомобилем, владелец которого проживает в Киеве. Полицейский решил «подзаработать» на этой ситуации. Вместе с двумя коллегами он выследил соседа. Патрульные на служебном автомобиле остановили его Hyundai в малолюдном месте. Правоохранители сказали водителю, что машина якобы находится в розыске, а потому ее должны изъять и поместить на штрафплощадку. Они запугивали мужчину, говоря, что он вообще может остаться без автомобиля. Зато предложили альтернативу в виде 1 тыс. долларов «отступных».

Поскольку у пострадавшего не было с собой нужной суммы, полицейские придумали такую схему: он отдаст им авто вместе с ключами и документами и о месте нахождения транспортного средства узнает только после того, как передаст средства. Водитель согласился на условия патрульных и даже прокатился с ними в свой дом. Из дома мужчина вынес правоохранителям аванс в 6,5 тыс. грн. Остальную часть суммы он должен был передать позже. В течение недели полицейские вообще не выходили на связь с потерпевшим, а затем после длительных переговоров все же сообщили ему, где находится Hyundai.

Когда водитель приехал за машиной в гаражного кооператива, он нашел ее полностью разукомплектованных. Полицейские сняли с автомобиля все, что только было возможно - от аккумулятора до спинки сиденья и фар. Как следствие, потерпевшему причинен ущерб на сумму более 400 тыс. Грн.

В результате обысков, проведенных в рамках уголовного производства, у в.и.о. командира роты найден сигнальный пистолет, переделанный под отстрел боевых патронов. Полицейскому инкриминируется также незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Относительно третьего подозреваемого, 23-летнего патрульного инспектора, расследование проводится по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 УК Украины. Полицейский находится в розыске. По данным следствия, он скрывается на территории России. Судом предоставлено разрешение на его задержание и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время все фигуранты уголовного производства по требованию прокуратуры отстранены от занимаемых должностей.