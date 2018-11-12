12.11.2018 11:23

Ссора на кухне закончилась в морге (ФОТО)

Мужчина нанес ножевое ранение знакомому, от которого тот умер в больнице.



// Нацполиция

Полицейским о происшествии сообщили медики.



Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 58-летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении преступления.



Во время досудебного расследования следователи установили, что между мужчинами произошел конфликт, подозреваемый схватил нож и нанес потерпевшему удар в область живота.



По данному факту возбуждено уголовного производства по ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.