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12.11.2018  11:23   

Ссора на кухне закончилась в морге (ФОТО)

Мужчина нанес ножевое ранение знакомому, от которого тот умер в больнице.


// Нацполиция

Полицейским о происшествии сообщили медики.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 58-летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении преступления.

Во время досудебного расследования следователи установили, что между мужчинами произошел конфликт, подозреваемый схватил нож и нанес потерпевшему удар в область живота.

По данному факту возбуждено уголовного производства по ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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