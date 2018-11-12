Ссора на кухне закончилась в морге (ФОТО)

Мужчина нанес ножевое ранение знакомому, от которого тот умер в больнице.
Полицейским о происшествии сообщили медики.
Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 58-летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении преступления.
Во время досудебного расследования следователи установили, что между мужчинами произошел конфликт, подозреваемый схватил нож и нанес потерпевшему удар в область живота.
По данному факту возбуждено уголовного производства по ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Вернется солнце, но похолодает. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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