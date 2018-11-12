Сигаретка на ночь сожгла комнату в многоквартирном доме

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение при курении.
Пожар возник около полуночи в 16 квартирном двухэтажном доме на ул. Таджикской, 7. Запах дыма почувствовали соседи и вызвали спасателей.
Горела квартира квартира на 1-м этаже на площади около 15 кв. м. Спасаители вывели из огня двух человек: 60-летнего хозяина дома и его 42-летнюю сожительницу.
Владельца жилья с диагнозом отравление угарным газом забрала карета скорой помощи, женщина от госпитализации отказалась.
Пожар был локализован в течение десяти минут, на полную его ликвидацию огнеборцам понадобился час.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Вернется солнце, но похолодает. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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