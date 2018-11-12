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12.11.2018  12:36   

Сигаретка на ночь сожгла комнату в многоквартирном доме

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение при курении.


// ГСЧС

Пожар возник около полуночи в 16 квартирном двухэтажном доме на ул. Таджикской, 7. Запах дыма почувствовали соседи и вызвали спасателей.

Горела квартира квартира на 1-м этаже на площади около 15 кв. м. Спасаители вывели из огня двух человек: 60-летнего хозяина дома и его 42-летнюю сожительницу.

Владельца жилья с диагнозом отравление угарным газом забрала карета скорой помощи, женщина от госпитализации отказалась.

Пожар был локализован в течение десяти минут, на полную его ликвидацию огнеборцам понадобился час.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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