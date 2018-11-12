Главная Новости Криминал и происшествия На Волонтерской сбили пешехода
12.11.2018  12:28   

На Волонтерской сбили пешехода

Наезд произошел около половины шестого вечера 11 ноября на ул. Волонтерской, 57.


// Трэш Харьков

По информации патрульных, водитель автомобиля Saipa совершил наезд на пешехода-мужчину.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу пострадавшего пешехода.

Обстоятельства произошедшего установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.11 Криминал и происшествия Возде ФЭДа столкнулись Samand и Mercedes 12.11 Криминал и происшествия На проспекте Гагарина не разминулись два авто 11.11 Криминал и происшествия Машина врезалась в столб, девушка погибла: ночные покатушки подростков закончились трагически
 
 

Видео

По данным ХТС 99% жилого фонда Харькова сейчас с отоплением
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 