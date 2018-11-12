На Волонтерской сбили пешехода

Наезд произошел около половины шестого вечера 11 ноября на ул. Волонтерской, 57.
По информации патрульных, водитель автомобиля Saipa совершил наезд на пешехода-мужчину.
Бригада скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу пострадавшего пешехода.
Обстоятельства произошедшего установит следственно-оперативная группа.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Вернется солнце, но похолодает. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
влажн.:
давл.:
ветер: