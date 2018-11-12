Возде ФЭДа столкнулись Samand и Mercedes

Авария произошла около одиннадцати часов утра 12 ноября на ул. Сумская, 132.
По предварительной информации, водитель автомобиля Samand не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Mercedes ML, который двигался впереди.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Samand патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передадут в суд.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Вернется солнце, но похолодает. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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