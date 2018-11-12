12.11.2018 12:58

Возде ФЭДа столкнулись Samand и Mercedes

Авария произошла около одиннадцати часов утра 12 ноября на ул. Сумская, 132.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Samand не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Mercedes ML, который двигался впереди.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Samand патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передадут в суд.