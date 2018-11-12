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12.11.2018  12:58   

Возде ФЭДа столкнулись Samand и Mercedes

Авария произошла около одиннадцати часов утра 12 ноября на ул. Сумская, 132.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Samand не выдержал безопасную  дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Mercedes ML, который двигался впереди.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Samand патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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