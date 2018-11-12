Главная Новости Криминал и происшествия Соседка вывела подростка из горящего дома
12.11.2018  14:31   

Соседка вывела подростка из горящего дома

Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.


// ГСЧС

11 ноября в 6:07 спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме в поселке Граково Чугуевского района области. Возгорания произошло в пристроенном к дому помещении.

Когда два отделение пожарных прибыли на вызов, горели крыша и пристройка на площади около 50 кв. м.

Небезразличная соседка, которая заметила пожар и вызвала спасателей, уже вывела на свежий воздух 15-летнюю девушку - дочь хозяев, которых на тот момент дома не было.

В 7:10 пожар удалось локализовать, а в 8:20 полностью ликвидировать.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.11 Криминал и происшествия Сигаретка на ночь сожгла комнату в многоквартирном доме 11.11 Криминал и происшествия У харьковской семьи выдалась неспокойная ночь 10.11 Криминал и происшествия На Салтовке в пожаре погибла женщина-инвалид
 
 

Видео

По данным ХТС 99% жилого фонда Харькова сейчас с отоплением
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 