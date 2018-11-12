12.11.2018 14:31

Соседка вывела подростка из горящего дома

Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.



// ГСЧС

11 ноября в 6:07 спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме в поселке Граково Чугуевского района области. Возгорания произошло в пристроенном к дому помещении.



Когда два отделение пожарных прибыли на вызов, горели крыша и пристройка на площади около 50 кв. м.

Небезразличная соседка, которая заметила пожар и вызвала спасателей, уже вывела на свежий воздух 15-летнюю девушку - дочь хозяев, которых на тот момент дома не было.

В 7:10 пожар удалось локализовать, а в 8:20 полностью ликвидировать.