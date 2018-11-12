Соседка вывела подростка из горящего дома

Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.
11 ноября в 6:07 спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме в поселке Граково Чугуевского района области. Возгорания произошло в пристроенном к дому помещении.
Когда два отделение пожарных прибыли на вызов, горели крыша и пристройка на площади около 50 кв. м.
Небезразличная соседка, которая заметила пожар и вызвала спасателей, уже вывела на свежий воздух 15-летнюю девушку - дочь хозяев, которых на тот момент дома не было.
В 7:10 пожар удалось локализовать, а в 8:20 полностью ликвидировать.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Вернется солнце, но похолодает. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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