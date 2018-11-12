У мужчин, заглядывающих в припаркованные автомобили, нашли пять аккумуляторов

Мужчин, вероятно причастных к кражам из автомобилей, обнаружили харьковские патрульные.
Около пяти утра понедельника патрульным сообщили, что на улице Валентиновской неизвестные заглядывали в чужие автомобили.
При обследовании прилегающей территории полицейские заметили двух мужчин, которые заметно нервничали. На вопрос, что они там делают, остановленные мужчины путались в ответах. Рядом с ними полицейские обнаружили 5 аккумуляторов.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Вернется солнце, но похолодает. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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