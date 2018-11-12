12.11.2018 15:02

У мужчин, заглядывающих в припаркованные автомобили, нашли пять аккумуляторов

Мужчин, вероятно причастных к кражам из автомобилей, обнаружили харьковские патрульные.



// Патрульная полиция

Около пяти утра понедельника патрульным сообщили, что на улице Валентиновской неизвестные заглядывали в чужие автомобили.



При обследовании прилегающей территории полицейские заметили двух мужчин, которые заметно нервничали. На вопрос, что они там делают, остановленные мужчины путались в ответах. Рядом с ними полицейские обнаружили 5 аккумуляторов.



Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.